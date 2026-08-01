НАТО готовит ядерный рывок: боеголовки США подступают к границам России

НАТО готовится усилить ядерное сдерживание в Европе против "российской угрозы", пишет Handelsblatt. США могут увеличить число нестратегических боеголовок на континенте, а среди новых мест их размещения рассматриваются Польша, Литва и Финляндия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии