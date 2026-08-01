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Порядок, государство

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НАТО готовит ядерный рывок: боеголовки США подступают к границам России

НАТО готовит ядерный рывок: боеголовки США подступают к границам России

НАТО готовится усилить ядерное сдерживание в Европе против "российской угрозы", пишет Handelsblatt. США могут увеличить число нестратегических боеголовок на континенте, а среди новых мест их размещения рассматриваются Польша, Литва и Финляндия.

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