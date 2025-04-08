Минкоммерции КНР: Китай подтверждает приверженность реформам и открытости

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в воскресенье провело заседание круглого стола с участием представителей компаний с американским капиталом, подтвердив приверженность страны реформам и открытости на фоне растущей напряженности в области мировой торговли.