Минкоммерции КНР: Китай подтверждает приверженность реформам и открытости

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в воскресенье провело заседание круглого стола с участием представителей компаний с американским капиталом, подтвердив приверженность страны реформам и открытости на фоне растущей напряженности в области мировой торговли.
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