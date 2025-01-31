Командование ВСУ спокойно отправило на убой все наспех собранные бригады «150-й серии» Уже вторая за месяц недавно сформированная украинская армейская бригада разваливается на части при переброске на передовую на одном из наиболее напряжённых участков фронта.
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