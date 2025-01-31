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Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

  Командование ВСУ спокойно отправило на убой все наспех собранные бригады «150-й серии» Уже вторая за месяц недавно сформированная украинская армейская бригада разваливается на части при переброске на передовую на одном из наиболее напряжённых участков фронта.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... чем больше будет утилизировано бандеропадали, тем лучше для ВС РФ, не надо жалеть скот, взявший в корявые лапы оружие, это враг, который должен быть уничтожен.
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1 д.
Eduard
Правильно делают,жизнь за Клоуна отдавать не хотят.Клоун предатель!
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1 д.
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