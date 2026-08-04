SpaceX In "Final Stages" Of Securing New Massive Rocket Launch Site In Louisiana Several Louisiana media outlets report that Elon Musk's SpaceX is in the "final stages" of securing approximately 130,000 acres on Pecan Island for a massive new spaceport to launch rockets into orbit.
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