Актёр “Спиди-гонщика” Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе в возрасте 51 года

Вместе с 51-летним голливудским актёром в самолёте над Карибами находились его 2 дочери и пилот. Никто не выжилПрославленный голливудский актёр, известный по фильмам “Хороший немец” и “Спиди-гонщик”, погиб в авиакатастрофе на Карибах.