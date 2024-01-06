Актёр “Спиди-гонщика” Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе в возрасте 51 года

Вместе с 51-летним голливудским актёром в самолёте над Карибами находились его 2 дочери и пилот. Никто не выжилПрославленный голливудский актёр, известный по фильмам “Хороший немец” и “Спиди-гонщик”, погиб в авиакатастрофе на Карибах.
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