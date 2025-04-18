В ГД попросили о моратории на всероссийские проверочные работы в школах

В российских школах предложили ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), чтобы унифицировать подходы к оценке, скорректировать количество времени на задания и обсудить нововведения с родителями, педагогами и экспертами.
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