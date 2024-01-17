Глава СК поручил возбудить дело после оскорблений участников СВО Баратовым

Известия/Анна Селина Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбительных высказываний президента Межрегионального Узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова в адрес участников спецоперации, сообщили в Telegram-канале Следкома.
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