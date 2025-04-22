Соцфонд: ряд россиян получат пенсию за май досрочно

В Социальном фонде России заявили, что некоторые россияне получат пенсию за май досрочно. Как указывается в Telegram Соцфонда, речь идёт о тех россиянах, которые получают пенсию с 1 по 5 мая — им денежные выплаты за май придут до 30 апреля.
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