«Термометры врут» — почему Вильфанд советует пересмотреть планы на субботу? Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о неожиданном…Сообщение Юг России накрывает волна похолодания: что ждать к выходным? появились сначала на Ежедневные новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии