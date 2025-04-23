«Термометры врут» — почему Вильфанд советует пересмотреть планы на субботу? Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о неожиданном…Сообщение Юг России накрывает волна похолодания: что ждать к выходным? появились сначала на Ежедневные новости.