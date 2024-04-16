В Севастополе предупредили, что развозить по городу клещей не надо

Губернатор сообщил – в клещеопасный период начали работу севастопольские лаборатории. И если ранее снятых с тел людей клещей на экспертизу возили в Симферополь, что задерживало выявление специфики их токсинов, то теперь это будет проходить быстрее.
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