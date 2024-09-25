Жителей Карелии попросили беречь домашних животных от волков

В Минприроды рассказали, что хищники учат волчат охоте на собаках Министерство природы Карелии обратилось к жителям региона с настоятельной просьбой не оставлять собак на привязи и не отпускать их на самовыгул в связи с активностью волков.
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