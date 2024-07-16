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Зенитчики на Авдеевском направлении прикрывают российские войска от БПЛА врага

Зенитчики на Авдеевском направлении прикрывают российские войска от БПЛА врага

Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск «Центр» организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов на Авдеевском направлении специальной военной операции, сообщает ВС РФ.

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