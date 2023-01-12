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Артур Бетербиев: «Моя команда предлагала Усику бой, но они даже не ответили на предложение»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что в свое время предлагал бой чемпиону WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александру Усику.

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