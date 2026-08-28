Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Вместе победим" сравнила упорство русских людей с чертами медведя, подчеркнув, что русские не сдаются, даже когда, казалось бы, ситуация выходит из-под контроля.
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