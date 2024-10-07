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Астрофизики призвали лететь к Урану и его спутникаму: ледяной мир может скрывать жизнь

Астрофизики призвали лететь к Урану и его спутникаму: ледяной мир может скрывать жизнь

Последние два года ученые со всего мира настаивают на срочной миссии к Урану и его спутникам. Астрофизики полагают, что именно в этой малоизученной части Солнечной системы может скрываться биологически развитая форма жизни.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  астроШизики подумали, во сколько обойдётся  этот полёт, о том, на чём  туда  лететь в один конец, ибо  там  &quot; АЗС&quot;  нет? И какая  может быть  биологическая  жизнь при температуре на спутниках Урана  под минус  200?
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