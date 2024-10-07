Астрофизики призвали лететь к Урану и его спутникаму: ледяной мир может скрывать жизнь

Последние два года ученые со всего мира настаивают на срочной миссии к Урану и его спутникам. Астрофизики полагают, что именно в этой малоизученной части Солнечной системы может скрываться биологически развитая форма жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии