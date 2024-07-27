«Пыталась заказать своего отца»: Отец Децла набросился на его вдову после скандальных признаний

Александр Толмацкий призвал не верить ни единому слову Юлии Киселевой. Александр Толмацкий Legion MediaНедавно вдова рэпера Кирилла Толмацкого, Юлия Киселев дала откровенное интервью, в ходе которого раскрыла правду об отношениях с Александром Толмацким.