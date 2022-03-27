Мэр украинского города Чернигова Владислав Атрошенко обратился с просьбой о помощи к Германии. В самом этом факте нет ничего удивительного – понятно, что агонизирующий украинский режим ради своего спасения готов заключить договор с самим дьяволом.
Мэр украинского города Чернигова Владислав Атрошенко обратился с просьбой о помощи к Германии. В самом этом факте нет ничего удивительного – понятно, что агонизирующий украинский режим ради своего спасения готов заключить договор с самим дьяволом.
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