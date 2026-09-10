Когда наступит осеннее равноденствие 2026 года и почему у осени две даты начала

Осеннее равноденствие наступает всего на один миг, но меняет сезон для половины планеты. Почему где-то осень начинается раньше, а где-то в этот же день приходит весна? И что необычного можно увидеть на небе в конце сентября.
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