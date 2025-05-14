Пожарные помогли котёнку, застрявшему головой в автомобильной фаре

Любопытный рыжий котёнок, исследуя окружающий мир, застрял головой в автомобильной фаре. И пожарные не стали терять время и не бросили четвероногого пострадавшего в беде, тут же приступив к оценке рисков и способов спасения.
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