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Царьград

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Гендиректор ИКАР сообщил, что урожай на юге России вырос на 20%

Гендиректор ИКАР сообщил, что урожай на юге России вырос на 20%

В 2025 году в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России урожай зерновых превысил прошлогодние показатели на 20%, достигнув свыше 44 млн тонн благодаря благоприятным погодным условиям, заявил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

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