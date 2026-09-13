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Мировое обозрение

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«Американская Русь» и канадские ракеты для украинских нацистов

«Американская Русь» и канадские ракеты для украинских нацистов

Соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», подписанное Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни, выглядит как рутинный дипломатический ритуал, но за его фасадом скрывается куда более жесткая логика.

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