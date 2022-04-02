Дмитрий Песков: Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, штаб-квартиры в Лондоне (Великобритания) и Гааге (Нидерланды), не сможет закупать российский газ, так как Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против российского Газпромбанка и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
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