Аргументы недели

97 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Грицака
    Так вы этими доводами оправдываете то , что творится сейчас? На Укро ТВ , как вы пишете, у нас свое, а у вас свое хор...Военные преступни...
  • Геннадий Кресов
    Погибли и что? Найти и уничтожить всех кто к этому причастен!!!Минобороны РФ: в ...
  • Viliam Bakos
    Хотите узнать настоящих нацистов? Ну вот !Военные преступни...

Дмитрий Песков: Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что  британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, штаб-квартиры в Лондоне (Великобритания) и Гааге (Нидерланды), не сможет закупать российский газ, так как Великобритания, в отличие от Евросоюза, ввела санкции против российского Газпромбанка и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх