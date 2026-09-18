Власть на Украине узурпирована кучкой казнокрадов и коррупционеров, которым война нужна для того, чтобы без выборов оставаться у власти и набивать карманы деньгами.
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