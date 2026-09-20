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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Захарова: «Произвольной еще не прониклась, все впереди. Я решила порадовать публику, судей, что я могу катать не только дерзкое»

Российская фигуристка Мария Захарова подвела итоги своего выступления на контрольных прокатах и поделилась планами на сезон.

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