Отряд Меркурий. «Или уходим все, или никто»

«Рано утром попили кофе, которое сделали в котелке. А через 3-4 часа некоторые из нас уже погибли…»Какие бы события не происходили в стране, и на фронтах мы не можем не вспомнить подвиг 2-й роты 691-го ооСпН 67-й ОБрСпН ГРУ — разведотряда «Меркурий 20».