«Рано утром попили кофе, которое сделали в котелке. А через 3-4 часа некоторые из нас уже погибли…»Какие бы события не происходили в стране, и на фронтах мы не можем не вспомнить подвиг 2-й роты 691-го ооСпН 67-й ОБрСпН ГРУ — разведотряда «Меркурий 20».
Отряд Меркурий. «Или уходим все, или никто»
Комментарии
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Галина Чужая
Про ту войну мы почти НИЧЕГО!!! не знаем...😪 Вечная им память и покой.
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3 н.
Светлана Митленко
Вот что правда, то правда. Кроме нескольких эпизодов действительно знаем мизер. А там было 2 войны.
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3 н.
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