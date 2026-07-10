Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 038 подписчиков

Отряд Меркурий. «Или уходим все, или никто»

Отряд Меркурий. «Или уходим все, или никто»

«Рано утром попили кофе, которое сделали в котелке. А через 3-4 часа некоторые из нас уже погибли…»Какие бы события не происходили в стране, и на фронтах мы не можем не вспомнить подвиг 2-й роты 691-го ооСпН 67-й ОБрСпН ГРУ — разведотряда «Меркурий 20».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Про ту войну мы почти  НИЧЕГО!!! не знаем...😪 Вечная им память и покой.
Ответить
3 н.
Светлана Митленко
Вот что правда, то правда. Кроме нескольких эпизодов действительно знаем мизер. А там было 2 войны.
Ответить
3 н.