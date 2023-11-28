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Самые интересные релизы декабря

Самые интересные релизы декабря

Выбираем, во что поиграть в последнем месяце уходящего года. Сегодня в нашей традиционной рубрике — ремастер самого матерного боевика 90-х, два проекта по фильмам Джеймса Кэмерона (James Cameron), классическая RPG в мире Warhammer 40K, скандальный выживач от якутских разработчиков и многое другое.

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