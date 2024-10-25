Крушение обороны ВСУ: новости СВО от 25 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 974 день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Константин Михальчевский Российские силы продолжают активные боевые действия на различных направлениях, освободив Новосадовое и укрепляя свои позиции на Херсонском, Запорожском и Лиманском участках фронта.
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