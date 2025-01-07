Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разругались ли Трамп с Маском – неизвестно, но в Европе уже недовольны

Разругались ли Трамп с Маском – неизвестно, но в Европе уже недовольны

Таблоид The Daily Beast считает, что  дружба между Дональдом Трампом и Илоном Маском якобы окончена. В публикации говорится, что, хотя Дональд Трамп публично хвалит Илона Маска как мегаспонсора и сторонника, в частной беседе он считает постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго «раздражающим».

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