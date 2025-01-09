Не транзитом, а углем: Зеленский заявил, что Украина готова помочь решить энергокризис в Приднестровье, но не газом

Президентка Молдавии Майя Санду созвонилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию в Приднестровье, где тысячи людей остались без тепла - граждане буквально замерзают, оказавшись в сложной ситуации и лишенные самого необходимого.