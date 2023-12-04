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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников подверг критике «Автомобилист»: «Клуб с таким бюджетом и составом стал серой мышью. Там много нехоккейных людей, насколько понимаю»

Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 39 играх.  – В этом сезоне мы еще не обсуждали «Автомобилист», да его в прессе, заметил, почти и не упоминают.

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