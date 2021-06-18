Только гуманитарные грузы: Израиль продолжает жесткую блокаду сектора Газа

Продолжающий террористическую активность сектор Газа столкнулся с неожиданной проблемой: из-за жесткой блокады анклав вот уже шестую неделю не получает почту, в том числе и заграничные паспорта, которые оформляются и продлеваются только в Рамалле.
Продолжающий террористическую активность сектор Газа столкнулся с неожиданной проблемой: из-за жесткой блокады анклав вот уже шестую неделю не получает почту, в том числе и заграничные паспорта, которые оформляются и продлеваются только в Рамалле.
Свежие комментарии