Донбасс Сегодня

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Только гуманитарные грузы: Израиль продолжает жесткую блокаду сектора Газа

Только гуманитарные грузы: Израиль продолжает жесткую блокаду сектора Газа

Продолжающий террористическую активность сектор Газа столкнулся с неожиданной проблемой: из-за жесткой блокады анклав вот уже шестую неделю не получает почту, в том числе и заграничные паспорта, которые оформляются и продлеваются только в Рамалле.

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