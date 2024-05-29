«Моссад» следил за прокурором МУС Каримом Ханом

Спецслужбы Израиля на протяжении многих лет вели крупномасштабную слежку за сотрудниками Международного уголовного суда и пытались помешать расследованию инцидентов на территории палестинской автономии, утверждается в совместном расследовании израильских изданий «Сиха мекомит» и «+972», а также британской газеты The Guardian, опубликованном в среду, 29 мая, По данным расследования, среди объектов слежки был и нынешний прокурор МУС Карим Хан, причастный к выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.