В Вышнем Волочке наградили лучших педагогов

В Доме детского творчества Вышнего Волочка состоялось торжественное награждение педагогических работников – участников муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» и учителей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии