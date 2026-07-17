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Царьград

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В Акмолинской области накрыли подпольный цех: изъяты 446 г золота и 4 тонны руды

В Акмолинской области накрыли подпольный цех: изъяты 446 г золота и 4 тонны руды

Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области был выявлен подпольный цех, оснащенный для переработки золотосодержащей руды и последующего извлечения драгоценных металлов.

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