В Акмолинской области накрыли подпольный цех: изъяты 446 г золота и 4 тонны руды

Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области был выявлен подпольный цех, оснащенный для переработки золотосодержащей руды и последующего извлечения драгоценных металлов.
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