Дефицит с нюансом: как бюджет России влияет на инфляцию

Бюджет России в первые четыре месяца 2024 года был исполнен с дефицитом в почти 4 трлн рублей. Это не только в два с лишним раза превышает целевой показатель на весь год, но и существенно опережает результат за аналогичный период прошлого года.
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