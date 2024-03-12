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Закон, порядок, государство

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Акцию «Письмо водителю» провели автоинпекторы и дошкольники в Северной Осетии

Акцию «Письмо водителю» провели автоинпекторы и дошкольники в Северной Осетии

Автоинспекторы во Владикавказе проводят профилактические мероприятия с воспитанниками детских садов. Так, воспитанники детского сада №95 совместно с воспитателями подготовили памятки для участников дорожного движения.

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