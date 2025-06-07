"За что?!" Улыбка сползла с лиц дагестанцев, когда они услышали приговор

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Юрий Белов
Можно было такое представить себе при Советской власти ?! Почему тогда законы работали - а сейчас как будто их и нет вовсе ?! Кто им внушает ,что в РУССКИХ городах и с РУССКИМИ - можно ВСЁ ?!
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3 час.
M
Marisha
А почему не выгонят после освобождения?
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2 час.
Karmadon
В колонии-поселении? Да это же просто санаторий! А через полгодика-годик выйдут по УДО, вот и все.
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2 час.
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