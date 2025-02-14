14.02.25==В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

=============================================================== В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили В парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, трансляция заседания прошла в среду на сайте законодательного органа.
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