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14.02.25==В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

14.02.25==В парламенте Грузии создали комиссию для изучения преступлений режима Саакашвили

=============================================================== В Грузии создали комиссию для изучения преступлений Саакашвили  В парламенте Грузии создали комиссию для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, трансляция заседания прошла в среду на сайте законодательного органа.

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