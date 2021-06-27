Его не пустили в депутаты... Печальная печаль

Медвежий уголПолитикаЕго не пустили в депутаты... Печальная печаль Дилетант о политике Ну, сейчас опять поднимется страшный крик нашей либеральной общественности - Илью Яшина сняли с выборов.Вернуться к статье174НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна"Работать депутатом..." Да, перетрудился парень. Чуть грудь не стерлась от работы! Зарплата больше, чем у космонавта, КПД меньше, чем у паровоза. Труженики... Сидят там на яйцах, как курицы, только у кур получается результативней. Ну точнее не скажешь про этих либеральных уродов.Сергей МикульскийА кто либеральный урод? Вы внимательно читайте. Он в КПРФ рвётся.Владимир МедведевКуда бы не рвался, раз выступает за свободу личности не учитывая интересы общества, 100% либеральный урод и есть.Сергей МикульскийКлассно сказано! Тогда провокационный вопрос. Путин кто по Вашему?Владимир МедведевЯ не являюсь фанатом Путина, более того как человек он мне не нравится, но отвечу Вам так: либералом его не как назвать нельзя. А если судить по его делам, то дай бог России еще такого президента.Сергей МикульскийВы великолепно охарактеризовали либерала. Что сделал в интересах общества Путин? Олигархи - это общество или личности? В 2000 году в России было 8 долларовых миллиардера, сейчас их 106. Бензин стоил 8 рублей, сейчас 48 рублей за литр. Доллар стоил 30 рублей, сейчас 74 рубля. Каждый год население России уменьшается на полмиллиона человек. Каждый год мы теряем десятки тысяч предприятий микро и малого бизнеса. Горят леса в Якутии на сотни километров. Количество нищих растёт, как растёт количество миллиардеров. Только нищих миллионы, а миллиардеров 106. Так кто все таки Путин?Ольга АрутюнянИ при всём при этом жить стали лучше и богаче:) Чудо!Сергей МикульскийОлигархи и чиновники стали, Вы правы. При Брежневе за чертой бедности жили 1,5 млн человек при населении союза в 250 млн. Сейчас за чертой бедности 21 млн причём официально. При этом все население составляет 144 млн. Если школу среднюю окончили, посчитайте в процентном соотношении. Сегодня в новостях сообщили, что население России должно банкам 9 миллиардов рублей по ипотечным кредитам. Осенью возможен дефолт. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.АСАлександр СергеевНАКОНЕЦ-ТО СУВЕРЕННОЕ Российское государство ЗАРАБОТАЛО. ШЕСТЁРОК (Илью Яшина) ПЯТОЙ КОЛОННЫ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА выперли из депутатов. И других, таких же НЕГОДЯЕВ, надо выявлять и гнать в три шеи.Сергей МикульскийАга! Помечтайте. Его выперли потому что в КПРФ лезет. В Единую Россию взяли бы с удовольствием. Там такие нужны.АСАлександр СергеевСергей Микульский, почему вы такой умный !?Сергей МикульскийПотому что закончил школу и ВУЗ в великом Советском Союзе. Мои учителя сплошь все были кавалеры орденов Ленина, Трудового красного знамени и Знака почёта.АСАлександр СергеевСергей Микульский, с этим я с вами согласен, это было ВЕЛИКОЕ время.Людмила Лиханова (Беговщиц)От души рада, что эту 5-ю колонну прижимают. Очень надеюсь, что им перекроют ВСЕ каналы финансовые и пусть тогда либерайствуют на свои кровные. Вот интересно к КОМУ побегут продаваться? Такие ведь не привыкли работать, а только получать. А как снимут с довольствия вот тогда и посмотрим на что годны эти либерасты!!!Владимир СиденкоПечалька-то какая - весь изрыдался..bianka БелаяЛишили мальчугана тёплого денежного местечка...МайяТак в чём проблема? Завернули, потому что мимо шёл.Комментировать
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