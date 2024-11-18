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Власти и оппозиция в Абхазии возобновили переговоры в Минобороны

Власти и оппозиция в Абхазии возобновили переговоры в Минобороны

В Минобороны Абхазии возобновились переговоры властей и оппозиции, сообщает 18 ноября РИА Новости. Переговоры были начаты в 18:00, через два часа представители властей страны покинули здание и уехали на консультации.

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