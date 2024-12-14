Ярмарка в школе Riverside

В Англии приближается самый долгожданный семейный праздник - день Рождества, волшебный день, когда взрослые, даже самые неверующие, наряду с самыми маленькими, ожидают чего-то необыкновенного и сказочного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии