Юрий Баранчик: Знаете, как готовили к ментальной сдаче позиций СССР как страны и народа победителя перед 1991 годом? Давайте вспомним.
Это уже ни на что не похоже
Комментарии
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В Е
Во-первых, "мнение народа" - это вещь необъективная. Ведь народ многого не знает, он отстранён от реальной экономической и военной информации, и им легко манипулировать (с помощью левых телеграм-каналов и всяких панов Фердманов). Сначала народ думает одно, потом его разжигают и растравливают на эмоции, а потом - хренак! - и оказывается, что от народа многое скрывали, а товарищ Фердман оказался паном Падалякой ;)
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Против отмены моратория на смертную казнь САМ. И потому дружно прекращаем обсуждение этого вопроса, демократия, однако
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3 час.
Анатолий Рябенко
Москалькова взрослая "Коля из Уренгоя". Убрать немедленно такого "защитника".
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2 час.
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