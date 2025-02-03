Это уже ни на что не похоже

В Е

Во-первых, "мнение народа" - это вещь необъективная. Ведь народ многого не знает, он отстранён от реальной экономической и военной информации, и им легко манипулировать (с помощью левых телеграм-каналов и всяких панов Фердманов). Сначала народ думает одно, потом его разжигают и растравливают на эмоции, а потом - хренак! - и оказывается, что от народа многое скрывали, а товарищ Фердман оказался паном Падалякой ;)