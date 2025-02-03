СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    пидорасику змеяву могу еще раз сообщить, что Пограничные войска к Советской Армии отношения НИКОГДА НЕ имели! Уловил,..."Его призрак прод...
  • Александр Светов
    Жрать!"Война" в Абхазии...
  • Valentina Bersenzeva
    Диаспора просто хочет выбить конфискацию с откатом...Вдова нелегала за...

Это уже ни на что не похоже

Это уже ни на что не похоже

Юрий Баранчик:   Знаете, как готовили к ментальной сдаче позиций СССР как страны и народа победителя перед 1991 годом? Давайте вспомним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В Е
Во-первых, &quot;мнение народа&quot; - это вещь необъективная. Ведь народ многого не знает, он отстранён от реальной экономической и военной информации, и им легко манипулировать (с помощью левых телеграм-каналов и всяких панов Фердманов). Сначала народ думает одно, потом его разжигают и растравливают на эмоции, а потом - хренак! - и оказывается, что от народа многое скрывали, а товарищ Фердман оказался паном Падалякой ;)
Ответить
4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Против отмены моратория на смертную казнь САМ. И потому дружно прекращаем обсуждение этого вопроса, демократия, однако
Ответить
3 час.
Анатолий Рябенко
Москалькова взрослая &quot;Коля из Уренгоя&quot;. Убрать немедленно такого &quot;защитника&quot;.
Ответить
2 час.
наверх