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Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»

Освещающий «Лейкерс» журналист и инсайдер Йован Буха поделился своим мнением о перспективах перехода в команду форварда Джонатана Куминги .

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