Захарова отреагировала на удар ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 февраля после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школьному автобусу в Запорожской области обратилась к международным организациям с вопросом о «стратегическом молчании».
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