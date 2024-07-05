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Прокуратура потребовала дать 6 лет колонии авторам «Финиста ясного сокола»

Прокуратура потребовала дать 6 лет колонии авторам «Финиста ясного сокола»

Дать по шесть лет лишения свободы в колонии обвиняемым в оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович (включена в список террористов и экстремистов на территории РФ) и драматургу Светлане Петрийчук (включена в список террористов и экстремистов на территории РФ) потребовала прокуратура России, 5 июля сообщает адвокат Ксения Карпинская в Telegram-канале.

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