Прокуратура потребовала дать 6 лет колонии авторам «Финиста ясного сокола»

Дать по шесть лет лишения свободы в колонии обвиняемым в оправдании терроризма режиссеру Евгении Беркович (включена в список террористов и экстремистов на территории РФ) и драматургу Светлане Петрийчук (включена в список террористов и экстремистов на территории РФ) потребовала прокуратура России, 5 июля сообщает адвокат Ксения Карпинская в Telegram-канале.