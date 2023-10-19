Сергей Безруков вспомнил Высоцкого в сериале «Бизон: дело манекенщицы»

Когда в одном проекте звучит песня в исполнении Высоцкого и играет актер, который ранее перевоплощался в кино в легендарного барда, у зрителей, наверное, есть повод усомниться в случайности таких совпадений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии