Сотрудники УТ МВД России по СКФО продолжают участие во Всероссийской акции «С нами Победа», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Ткачев Кузьма Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны, родился 16 апреля 1911 года в с.