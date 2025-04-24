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Звено Кузьменко – Копитар – Кемпе забило 4 из 6 голов «Лос-Анджелеса» во 2-м матче с Эдмонтоном. Они стали тремя звездами игры

Команда тренера Джима Хиллера обыграла «Ойлерс» (6:2, 2-0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

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