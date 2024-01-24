Военный эксперт Леонков пояснил, чем ВСУ могли сбить Ил-76 с пленными

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Самолет Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), мог быть сбит при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщили "Известия" со ссылкой на источники.
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