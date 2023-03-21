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Самый длинный канал в мире Цзин-Ханг снова открыт

Самый длинный канал в мире Цзин-Ханг снова открыт

Канал Цзин-Ханг – самый большой рукотворный канал в мире. Его протяженность составляет 1782 км. Великий канал, который в 2014 году внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходит от Пекина до Ханчжоу и соединяется с несколькими водными путями.

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